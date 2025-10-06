Maestro: Στους Παξούς ο Παπακαλιάτης και το καστ της σειράς - Ξεκίνησαν τα γυρίσματα

Το Maestro επιστρέφει με την τέταρτη σεζόν του, της οποίας γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στους Παξούς.

Ήδη από πέρσι το φθινόπωρο όταν προβλήθηκε ο τρίτος κύκλος, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι ο τελευταίος, δεν ήταν λίγοι οι φαν της σειράς, αλλά και μέλη του καστ του Maestro που είχαν εκφράσει την ελπίδα η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη να επιστρέψει με νέα επεισόδια.

Αρχικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έδειχνε πιο διστακτικός για μία τέταρτη σεζόν, χωρίς να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θέλοντας να πάρει τον χρόνο του και τελικά αποφάσισε να συνεχίσει τη σειρά και με ανάρτησή του χθες στο Instagram ενημέρωσε τους φαν του Maestro ότι έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα στους Παξούς.

«Θυμάστε πέρσι που μου λέγατε πότε θα ξαναπάμε και πότε θα ξαναπάμε στο νησί;;;… Ορίστε... Ήρθαμε ξανά. Και τρώμε πάλι. Από το 2021 σχεδόν κάθε Οκτώβριο είμαστε εδώ. Ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο δημιουργός του Maestro, Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ανεβάζοντας μια κοινή φωτογραφία με την Κλέλια Ανδριολάτου, τον Ορέστη Χαλκιά, αλλά και τον Γιώργο Μπένο.

Maestro: Κλέλια Ανδριολάτου, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος | @christopherpapakaliatis - Instagram