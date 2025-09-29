Μάχη ανάμεσα σε 2 το Σαββατοκύριακο: Αυτοί είναι οι βασιλιάδες της πρωινής ζώνης

Προηγούνται με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα Νίκος Μάνεσης και Σίσσυ Χρηστίδου στην πρωινή μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου ενώ την ίδια στιγμή το νέο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 με την Ελένη Τσολάκη υποχώρησε αισθητά σε σχέση με την πρεμιέρα της εκπομπής.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου το «Σαββατοκύριακο με το Μάνεση» στον Alpha σημείωσε 15,7% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό, το «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega 13,1% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό, οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ 13% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 7,8% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό και το «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open 5% στο σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου το «Σαββατοκύριακο με το Μάνεση» κατέγραψε 17,6% στο σύνολο και 17,1% στο δυναμικό κοινό, το «Χαμογέλα και πάλι» 12,1% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό κοινό, οι «Δεκατιανοί» 12,7% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» 7,5% στο σύνολο και 7,6% στο δυναμικό κοινό, και το «Ραντεβού το ΣΚ» 5,3% στο σύνολο και 4,1% στο δυναμικό κοινό.