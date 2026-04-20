Μαλέσκου: «Δεν επέλεγε ο Μουτσινάς να παίζω στην εκπομπή του τότε - Δεν οφείλω τίποτα σε κανέναν»

Για την εκτόξευση της καριέρας της και την προβολή αποσπασμάτων της τότε εκπομπής της στο «Καλό Μεσημεράκι» του Νίκου Μουτσινά, μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, καθώς βρέθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή.

«Η ουσία που ξεχνάει ο κόσμος είναι ότι η εκπομπή τότε του Νίκου Μουτσινά ήταν περιεχομενικά από το κομμάτι της περιφέρειας να συλλέγει στοιχεία από διάφορες εκπομπές. Μία εξ αυτών, των πολλών της βεντάλιας, ήμουν κι εγώ», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου συνέχισε λέγοντας: «Άρα, αντίστοιχα το ότι πώς ήρθαν τα πράγματα, αν με είδε περισσότερος κόσμος… Πολύ κόσμο και από άλλες εκπομπές και παραγωγές είδαν. Το αν εσύ, εγώ συγκεκριμένα, έχεις κάτι που κάποιον θα τον κεντρίσει και θα πει να δώσουμε μια ευκαιρία ή για να συζητήσουμε, αλλάζει το θέμα.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν ο ίδιος ο Νίκος Μουτσινάς που διάλεγε τα αποσπάσματα για να παίξουν στην εκπομπή του τότε:

«Δεν οφείλω σε κανέναν κάτι! Με τον Νίκο έχουμε πολύ καλή σχέση, παρότι δεν μιλάμε συχνά. Καταλαβαίνω τις προθέσεις της παραγωγής. Δεν επέλεγε ο Νίκος να παίζω στην εκπομπή του τότε, επέλεγε η αρχισυνταξία και η ομάδα του».