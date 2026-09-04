Μανώλης Κωστίδης: «Με τον Ερντογάν ζούμε τα καλύτερα χρόνια ως ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη»

Στη ζωή των Ελλήνων ομογενών στην Κωνσταντινούπολη αναφέρθηκε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη από οικογένεια Ρωμιών, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ.

Μιλώντας για την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, ο Μανώλης Κωστίδης ανέφερε ότι ο αριθμός των Ελλήνων της Πόλης έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Νομίζω τώρα είμαστε πιο λίγοι. Είμαστε συγκεντρωμένοι και ενωμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε μια δήλωσή του για την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης βιώνουν τα τελευταία χρόνια μια καλύτερη περίοδο σε σχέση με το παρελθόν.

«Τα τελευταία 10 με 20 χρόνια, με τον Ερντογάν, όσο και αν μπορεί να ακούγεται παράδοξο στην ελληνική τηλεόραση εγώ το λέω , σαν ομογένεια ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια των τελευταίων δεκαετιών», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, αυτό συνδέεται με αλλαγές στη διαχείριση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την ελληνική μειονότητα, όπως η επιστροφή περιουσιών και η λειτουργία σχολείων.

«Υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, υπάρχει στήριξη θα έλεγα. Επέστρεψαν πολλές ακίνητες περιουσίες, άνοιξαν τα σχολεία», σημείωσε.