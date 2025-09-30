Μάργκοτ Ρόμπι: Παραδέχτηκε ότι έχει impostor syndrome και φοβάται γι'αυτό

H Μάργκοτ Ρόμπι σε νέα της συνέντευξη αποκάλυψε ότι ο μεγαλύτερος φόβος της είναι ότι ανά πάσα στιγμή η καριέρα της και η φήμη της θα τελειώσει.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας A Big Bold Beautiful Journey, εξήγησε πως την διακατέχει το impostor syndrome (σύνδρομο του απατεώνα), ένα σύνδρομο που δεν την αφήνει να πιστέψει ότι η καριέρα της δεν είναι δυνατό να τελειώσει από την μια μέρα στην άλλη.

Η Margot δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mirror: «Υπήρξε στιγμή που ένιωσα ότι όλα είναι πλέον ασφαλή και τακτοποιημένα; Όχι. Κάθε φορά σκέφτομαι, «Θεέ μου, όλα θα χαθούν, δεν θα το ξανακάνω αυτό, είναι η τελευταία φορά». Ζω μια πλήρη κρίση πίστης κάθε φορά. Τι κάνω; Πανικοβάλλομαι κάθε φορά. Νοιάζομαι πάρα πολύ, αυτό είναι σίγουρο».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο φόβος της για το ενδεχόμενο να χάσει τα πάντα στο Χόλιγουντ, την έκανε να αρνηθεί να χρησιμοποιήσει την αυστραλέζικη προφορά της στον ρόλο της δίπλα στον Colin Farrell στην ταινία A Big Bold Beautiful Journey.

«Ξέρεις τι; Ο σκηνοθέτης μας μού είπε: «Θες να το κάνεις με την αυστραλέζικη προφορά σου;». Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που υποδύθηκα κάποιον με αυστραλέζικη προφορά, που φοβάμαι ότι δεν ξέρω πια πώς να το κάνω. Δεν το έχω ξανακάνει από την εποχή του Neighbours και τώρα νιώθω ότι χρησιμοποιώ τις προφορές για να κρύβομαι μέσα στους χαρακτήρες», δήλωσε.

«Θα έρθει η μέρα και νομίζω ότι πλησιάζει που θα το τολμήσω. Το σκέφτηκα για μια στιγμή και μετά είπα, «όχι, είναι υπερβολικό», εξομολογήθηκε.

«Νομίζω πως βρίσκομαι πλέον σε μια φάση όπου θέλω να παίζω χαρακτήρες που βλέπω περισσότερο τον εαυτό μου μέσα τους, παρά να κρύβομαι πίσω από αυτούς», κατέληξε.