Μαρία Φωκά: Η «Όλγα Μαρκάτου» του Ντόλτσε Βίτα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

Σαν σήμερα, την 1η Οκτωβρίου του 1916, στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς γεννήθηκε η Μαρία Φωκά και η Finos Film την τιμά με ένα ξεχωριστό βίντεο που βλέπουμε μια άλλη πλευρά του ταλέντου της αξέχαστη ηθοποιού.

Και αυτό γιατί μπορεί για τις νεότερες γενιές η Μαρία Φωκά να είναι η «Όλγα Μαρκάτου» ή αλλιώς «Μπουμπουλίνα» ή ακόμα και η «γριά Μαρκάταινα» που ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλων στην «Ντόλτσε Βίτα», όμως πριν από τη θρυλική σειρά του Mega, η Μαρία Φωκά είχε διαγράψει μια πορεία πολλών δεκαετιών αρχικά σε θέατρο - κινηματογράφο και αργότερα τηλεόραση.

Έχοντας σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», η πορεία της Μαρίας Φωκά είχε ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του '40, αλλά διακόπηκε για οκτώ χρόνια τη δεκαετία του '50 όταν δικάστηκε μαζί με τον Νίκο Μπελογιάννη κατηγορούμενη για κατασκοπεία και αντεθνική δράση.

Από το στρατοδικείο της επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη, αλλά λίγο καιρό αργότερα η ποινή της μειώθηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη και «αποστέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων επί 10ετίαν».

Έτσι, απείχε από το θέατρο, ενώ επέστρεψε στο σανίδι τη σεζόν 1958-1959, συμμετέχοντας σε περιοδεία του Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Μαρία Φωκά: Το βίντεο - αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

Στον κινηματογράφο η Μαρία Φωκά έπαιξε συνολικά σε 20 ταινίες, επτά εκ των οποίων ήταν παραγωγή της Φίνος Φιλμ και έτσι σήμερα η εταιρεία την τιμά με το παρακάτω βίντεο με αποσπάσματα από τις ταινίες «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα» και «Ο Μικρός Δραπέτης» όπου σίγουρα δεν θυμίζει σε τίποτα την πιο γλυκιά «κακιά πεθερά» της ελληνικής τηλεόρασης, Όλγα Μαρκάτου.

«Η Μαρία Φωκά εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός σε κωμωδίες, ερμήνευσε με ψυχή κάθε δραματικό ρόλο που της εμπιστεύτηκε ο Φίνος. Δεν χρειαζόταν μεγάλα λόγια για να συγκινήσει.

Έφτανε ένα βλέμμα της, μια παύση στη φωνή, για να μετατραπεί σε τραγική φιγούρα και να σ ’αγκαλιάσει χωρίς λέξη», αναφέρει η Φίνος Φιλμ στη λεζάντα της ανάρτησής της στις σελίδες της στα social media και με ματιά στα σχόλια, μπορεί να καταλάβει κανείς την αγάπη και τον θαυμασμό του κοινού για εκείνη.

Να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μαρία Φωκά έμενε κοντά στην κόρη της, Ισμήνη στην Αγγλία, ενώ άφησε την τελευταία της πνοή στις 15 Ιουνίου 2001 στο νοσοκομείο Σεντ Τόμας του Λονδίνου, όπου είχε υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.

Ο θάνατός της αποδόθηκε σε μετεγχειρητικές επιπλοκές και η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού έγινε στις 25 Ιουνίου στο Πόρτσμουθ.