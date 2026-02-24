Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και παραχώρησε η Μαρία Κωνσταντάκη. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε για τα «Υπέροχα Πλάσματα» και το πολυσυζητημένο reunion.

Η Μαρία Κωνσταντάκη είπε στη συνέχεια για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Πλέον είναι τελειωμένη ιστορία, θα γίνουν κανονικά, ξεκινούν τα γυρίσματα τον Μάρτιο.

Δεν ξέρω αν μπήκε στον πάγο η σειρά! Εγώ δεν θα παίζω στη σειρά, δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μου».