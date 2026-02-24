Μενού

Μαρία Κωνσταντάκη: «Εγώ δεν θα παίζω στα Υπέροχα Πλάσματα»

Η Μαρία Κωνσταντάκη ξεκαθαρίζει πως δεν θα συμμετέχει στα «Υπέροχα Πλάσματα», παρότι η σειρά ξεκινά γυρίσματα τον Μάρτιο.

Reader symbol
Newsroom
Μαρία Κωνσταντάκη
Μαρία Κωνσταντάκη | NDP
  • Α-
  • Α+

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και παραχώρησε η Μαρία Κωνσταντάκη. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε για τα «Υπέροχα Πλάσματα» και το πολυσυζητημένο reunion.

 

Η Μαρία Κωνσταντάκη είπε στη συνέχεια για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Πλέον είναι τελειωμένη ιστορία, θα γίνουν κανονικά, ξεκινούν τα γυρίσματα τον Μάρτιο.

Δεν ξέρω αν μπήκε στον πάγο η σειρά! Εγώ δεν θα παίζω στη σειρά, δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μου».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA