Μαρία Σολωμού: «Αν έμενα με έναν άντρα για 10 χρόνια, θα είχα κρεμαστεί»

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (24/2) η Μαρία Σολωμού.

Μιλώντας στον γνωστό παρουσιαστή για την τηλεόραση, είπε: «Είμαι καλό “τυράκι” για τις εκπομπές, επειδή μιλάω πολύ και δίνω υλικό. Ξέρω ότι είμαι τροφή και γίνεται αναπαραγωγή».

Σε άλλο σημείο, ανέφερε: «Δεν ξέρω αν θα τα έκανα εγώ όλα αυτά που δίνω τις συμβουλές. Τα περισσότερα, δηλαδή όταν… γιατί μου έχουν τύχει κι εμένα διάφορα… από παθήματα σε συνδυασμό με φαντασία, λέω τη λύση».

Μαρία Σολωμού: «Στα 10 χρόνια με άντρα, θα είχα κρεμαστεί»

«Αλλά σε κάτι που δεν έχω βιώσει και δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ούτε εγώ πώς θα λειτουργούσα. Γιατί δεν έχω βιώσει… Δηλαδή άλλο η ενσυναίσθηση που μπορώ να καταλάβω τον πόνο.

Η εμπειρία δεν μεταβιβάζεται. Μπορώ να σου τη ζωγραφίσω. Όσο και να λέμε «αχ τι ωραία, θα πέρασες», δεν ξέρουμε. Οπότε, αν σου πω εγώ, στη θέση του Γιάννη θα έκανα αυτό, λέω βλακείες. Φαντάζομαι…

Γιατί στα 10 χρόνια εγώ, λογικά, θα είχα κρεμαστεί απ’ το ταβάνι αν έμενα με έναν άντρα 10 χρόνια. Το έχω προσπαθήσει μέχρι κάποιο σημείο και μόνο που δεν τρελάθηκα. Η μεγαλύτερη σχέση που έκανα ήταν πριν αρκετά χρόνια, με έναν άνθρωπο που ήμουν μαζί του… εννιά».