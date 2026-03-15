Μαρίνα Σάττι: «Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος, ντρεπόμουν να έρθει να με πάρει το φροντιστήριο»

Η Μαρίνα Σάττι αποκάλυψε πως αισθανόταν ντροπή όταν ο πατέρας της πήγαινε να την πάρει από το φροντιστήριο, καθώς όπως δήλωσε, ήταν μαύρος και δεν ήξερε πως θα το αντιμετωπίσουν οι συμμαθητές της.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στην εκδήλωση Women's Forum του Jenny.gr, με θέμα τα στερεότυπα, και αποσπάσματα από όσα δήλωσε προβλήθηκαν την Κυριακή 15 Μαρτίου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».
Σε ένα από αυτά, αναφέρθηκε ανοιχτά για το αίσθημα ντροπής που ένιωθε πρώτα χρόνια που ξεκίνησε να τραγουδά.
Για τον πατέρα της η Μαρίνα Σάττι ανέφερε:
«Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος και ήταν από το Σουδάν, ντρεπόμουν όταν ήμουν μικρή και ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο. Δεν ήξερα πώς θα το πάρουν οι συμμαθητές μου και φοβόμουν».
