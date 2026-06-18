Μαρίνα Σπανού: «Η ψυχοθεραπεία είναι η εβδομαδιαία μου συνάντηση»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Μαρίνα Σπανού στην εκπομπή «Happy Day», μιλώντας για τα πρώτα της βήματα στη μουσική αλλά και τις αρχικές ανησυχίες των γονιών της.

«Φυσικά τη θυμάμαι την πρώτη μέρα που βγήκα στον δρόμο να τραγουδήσω. Την επαναφέρω πολλές φορές και πάνω στη σκηνή. Προσπαθώ να έχω αυτή την εικόνα, πάνω σε μία μουσική σκηνή πια, αυτή την ελευθερία και αυτή την αγκαλιά του κόσμου, που είστε στο ίδιο σημείο», είπε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.

«Εγώ ήθελα πάντα να βρίσκομαι σε μία σκηνή. Δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω αυτό. Κάποια στιγμή εκεί στο Λύκειο αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, με το θέατρο, οπότε ξεκίνησα προετοιμασία για αυτό. Και το να βγω στο δρόμο μέσα στην καραντίνα, ήταν μία ανάγκη μου ουσιαστικά να εκφραστώ και να συνδεθώ με τους ανθρώπους. Και μου έφερνε τρομερή πληρότητα. Σιγά-σιγά έγινε από δρόμος μουσική σκηνή, από μοναξιά σε μία μπάντα», περιγράφει η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια μίλησε για την αντίδραση των γονέων της, όταν τους ανακοίνωσε ότι θα βγει να τραγουδήσει στον δρόμο:

«Οι γονείς μου φρίκαραν όταν τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδάω στον δρόμο. Μόλις καταλάβανε ότι είναι πολύ μεγάλη μου ανάγκη να το κάνω αυτό, ότι είναι πυρηνική μου ανάγκη και όχι μια τρέλα της στιγμής, ήτανε πολύ υποστηρικτικοί. Και μάλιστα πήγαμε μαζί με τον πατέρα μου να αγοράσουμε το ηχείο που ήθελα, τον εξοπλισμό που ήθελα».

Αναφέρθηκε και στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας: «Είναι καθημερινότητα για μένα η ψυχοθεραπεία. Καθημερινότητα εννοώ, είναι μέσα στη ζωή μου, είναι η εβδομαδιαία μου συνάντηση, είναι ένα δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου που δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Και όταν βρίσκω την ευκαιρία, μιλάω πολύ συνειδητά για αυτό. Γιατί τα νέα παιδιά ευτυχώς έχουνε απελευθερωθεί από όλα αυτά τα ταμπού που υπάρχουν απέναντι στην ψυχοθεραπεία».