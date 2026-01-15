Μαρκουλάκης εναντίον... Μαρκουλάκη στην τηλεόραση - Oι 2 ρόλοι κόντρα του ηθοποιού

Μέσα στον Φεβρουάριο θα κάνει πρεμιέρα η νέα παραγωγή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη «Εκτός Σχεδίου» στην ΕΡΤ1. Στον «αέρα» μάλιστα του Πρώτου Καναλιού τρέχει ήδη το σχετικό τρέϊλερ. Η εκπομπή βασίζεται αποκλειστικά στο στοιχείο του αυτοσχεδιασμού και φιλοδοξεί να είναι μια νέα τηλεοπτική πρόταση.

Μέσα από το τρέιλερ, ο γνωστός ηθοποιός εξηγεί τη φιλοσοφία της νέας τηλεοπτικής εκπομπής εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα τηλεοπτικό πείραμα όπου απουσιάζει το προκαθορισμένο σενάριο. Στην εκπομπή «Εκτός Σχεδίου» θα συνυπάρχουν θεατές και ηθοποιοί οι οποίοι θα έχουν σκηνοθετική καθοδήγηση από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη σε πραγματικό χρόνο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αντιδρούν σε οδηγίες που λαμβάνουν επιτόπου και μυστικά, χωρίς να έχουν κάνει κάποια προετοιμασία για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Ωστόσο το κοινό το οποίο θα έχει ρόλο-κλειδί στη ροή της εκπομπής θα γνωρίζει εκ των προτέρων κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΡΤ σκοπεύει να λανσάρει το πρόγραμμα βράδυ Κυριακής μετά την προβολή της «Μεγάλης Χίμαιρας». Την ίδια ώρα όμως τουλάχιστον στο α’ μισό της σεζόν ο ΑΝΤ1 πρόβαλλε στη συγκεκριμένη ζώνη τον «Δικαστή». Εάν δεν υπάρξει αλλαγή στον προγραμματισμό στο κανάλι του Αμαρουσίου τότε θα μιλάμε κυριολεκτικά για «Μαρκουλάκη εναντίον Μαρκουλάκη» στη μικρή οθόνη.