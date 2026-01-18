MasterChef 10: Ξεκινά σήμερα η χρονιά που αλλάζει τα πάντα στον μαγειρικό διαγωνισμό

Η μεγάλη στιγμή έφτασε: το MasterChef 10 κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Star, εγκαινιάζοντας τον πιο ανατρεπτικό και επετειακό κύκλο στην ιστορία του κορυφαίου μαγειρικού διαγωνισμού. Δέκα χρόνια MasterChef, δέκα χρόνια ιστορίες, πάθη, πιάτα και μεγάλοι νικητές — και φέτος, τίποτα δεν θα είναι όπως το περιμένουμε.
Οι αγαπημένοι κριτές Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος επιστρέφουν πιο απαιτητικοί από ποτέ, καθώς οι auditions γυρίζουν στις ρίζες τους: κάθε παίκτης μόνος του, μπροστά στους τρεις chef, με ένα πιάτο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του.
Φέτος, όμως, ο διαγωνισμός ανεβάζει επίπεδο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή BreakfastStar, οι παίκτες θα χωριστούν σε δύο μπριγάδες, οι οποίες θα ζουν σε δύο διαφορετικά σπίτια, χωρίς να γνωρίζουν καν την ύπαρξη η μία της άλλης. Νέα πρόσωπα, μεγάλα όνειρα και παίκτες από την ελληνική διασπορά μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στο παιχνίδι που άλλαξε τη μαγειρική στην Ελλάδα.
Κάποια στιγμή, μετά από εβδομάδες δοκιμασιών, θα έρθει η μεγάλη Ένωση. Όταν οι παίκτες λιγοστέψουν, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για πρώτη φορά — και τότε ξεκινά η πραγματική μάχη.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται και η «μητέρα όλων των μαχών»: όταν απομείνουν πέντε κόκκινοι και πέντε μπλε, οι μπριγάδες θα περάσουν από μια σειρά σκληρών δοκιμασιών. Στο τέλος, μόνο μία ομάδα θα συνεχίσει. Η άλλη; Αποχωρεί ομαδικά.
Το MasterChef 10 υπόσχεται την πιο απρόβλεπτη, απαιτητική και συναρπαστική σεζόν μέχρι σήμερα - και η πρεμιέρα της Κυριακής είναι μόνο η αρχή.
