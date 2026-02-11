Masterchef: Απόψε (11/2) η πρώτη εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία με guests τους Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι

Η πρώτη εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία του MasterChef 10 είναι γεγονός!

Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ταξιδεύουν μαζί με οκτώ μέλη από τη Μπλε μπριγάδα και οκτώ μέλη από την Κόκκινη στο πανέμορφο και γραφικό ορεινό χωριό Καρυά Αργολίδας, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Αρτεμίσιο.

Εκεί θα διεξαχθεί η 2η μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μπριγάδες, μακριά από την κουζίνα του MasterChef 10.

Οι τρεις chef κριτές μαζί με τους καλεσμένους τους, τη νικήτρια του MasterChef 7 Μαρία Μπέη και τον Ηλία Κιαζόλι από το MasterChef 4, θέλουν να γευθούν αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και να αισθανθούν τη ζεστασιά του χωριού και τη φιλοξενία, μέσα από τα πιάτα που θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι των δύο μπριγάδων.