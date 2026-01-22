MasterChef: «Εδώ και έναν χρόνο ζω με τρία εμφράγματα και τέσσερα μπαλονάκια»

Οι οντισιόν συνεχίζονται στο MasterChef και στο επεισόδιο που προβλήθηκε χθες Τετάρτη (21/1) ο Κρίτων συγκίνησε τους τρεις κριτές, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό με την προσωπική του ιστορία, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο δεν αγχώνεται πια για τίποτα.

«Σίγουρα μετά από πολλά προβλήματα, που δημιουργήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, είμαι πάρα πολύ χαλαρός. Έχω εδώ και έναν χρόνο που ζω με τρία εμφράγματα και τέσσερα μπαλονάκια», είπε αρχικά ο Κρίτων.

«Γύρισα ένα βράδυ στο σπίτι μου και αισθάνθηκα δυσφορία, η οποία δυσφορία εξελίχθηκε σε ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ευτυχώς ένιωσα ότι κάτι δεν πάει καλά και κατευθείαν πήγα στο νοσοκομείο. Δόξα τω Θεώ οι άνθρωποι εκεί με φρόντισαν υπέροχα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Αυτός είναι και ο λόγος που δεν αγχώνομαι πια και είμαι χαλαρός, ακόμα και όταν υπάρχει πίεση. Δεν βλέπεις πια δυσκολίες και δεν τις βλέπεις γιατί όταν κοντεύεις να χάσεις τα πάντα, μετά όλα τα άλλα είναι σίγουρα πάρα πολύ πιο εύκολα», εξομολογήθηκε ο Κρίτων.