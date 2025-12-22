Masterchef: «Φέτος ξεκινάμε από την αρχή» - Το τρέιλερ για τον 10ο επετειακό κύκλο του ριάλιτι μαγειρικής

Στον αέρα είναι από αργά χθες (21/12) το βράδυ το ξεχωριστό τρέιλερ για τον νέο 10ο κύκλο του Masterchef που έρχεται τον Ιανουάριο στο Star.
Αυτή τη φορά η παραγωγή του ριάλιτι μαγειρικής επέλεξε να κάνει μια αναδρομή στα δέκα χρόνια που προβάλλεται το MasterChef από το Star, υπενθυμίζοντάς μας όλους τους μεγάλους νικητές.
Την ίδια στιγμή στην οθόνη βλέπουμε όλη την παιδική ηλικία ενός αγοριού, το οποίο από νεογέννητο κατά την προβολή του Α' κύκλου του MasterChef τώρα είναι πια σχεδόν έφηβος, ενώ στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρεις κριτές Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος με μια τούρτα να του λένε: «Μεγάλωσες».
«Μαζί μεγαλώνουμε» τους απαντά και αφού ανταλλάξουν «χρόνια πολλά», το Star μας υπόσχεται ότι «φέτος ξεκινάμε από την αρχή».
