MasterChef: Ποια είναι η chef Αγγελική Χαραμή με διεθνή αναγνώριση που είναι σήμερα (26/3) καλεσμένη

Στο νέο επεισόδιο του MasterChef που θα προβληθεί απόψε Πέμπτη (26/3) οι δύο μπριγάδες βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί στο συμβούλιο για να συζητήσουν με τους τρεις, chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, όσα συνέβησαν στην Ομαδική Δοκιμασία και για να μάθουν ποια μπριγάδα αναδείχθηκε νικήτρια.

Καλεσμένη των τριών chef κριτών είναι η Αγγελική Χαραμή, μια chef με διεθνή αναγνώριση στη σύγχρονη plant based γαστρονομία, η οποία έχει αναδείξει τη vegan κουζίνα σε υψηλό fine dining επίπεδο.

Μαγειρεύει vegan με ένα προσωπικό τρόπο, που κάνει τα πιάτα της αναγνωρίσιμα και τις συνταγές της να λειτουργούν ως επανάσταση και αναζωπύρωση της plant based μαγειρικής.

Η Αγγελική Χαραμή έχει κερδίσει μία θέση στη λίστα με τους 50 καλύτερους mountain chef του Νότιου Τιρόλο και αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μοναδική γυναίκα, η μοναδική από την Ελλάδα ανάμεσα σε Ιταλούς και Γερμανούς σεφ με αστέρια michelin.

Έχει απόλυτη λατρεία στη μαγειρική και είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένη σε αυτήν, ενώ όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στο podcast Yes Chef, όταν αποφάσισε ότι θα μπει στην κουζίνα, όλα τα άλλα τελείωσαν, προσωπική ζωή, φίλοι, όλα πήγαν στην άκρη.

Προτεραιότητα είχαν οι αμέτρητες ώρες διαβάσματος, η ασταμάτητη έρευνα και οι εκατοντάδες πειραματισμοί.

Πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τη μαγειρική

Στο Yes Chef η Αγγελική Χαραμή είχε περιγράψει πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τη μαγειρική και ο λόγος ήταν η μητέρα της. Ήταν μαγείρισσα, δούλευε για πολλά χρόνια σε διάφορα εστιατόρια στην Πλάκα και όταν η Αγγελική ήταν μικρή, πήγαινε μαζί της για να την βοηθάει και έτσι ερωτεύτηκε την κουζίνα.

H μητέρα της την παρότρυνε να μπει στο χώρο, αλλά εκείνη αγαπούσε τόσο το μαγείρεμα που φοβόταν πως αν γίνει δουλειά και κάποια στιγμή δεν της άρεσε, ή άρχισε να την κουράζει, ή ακόμα δεν την μπορούσε άλλο, δεν θα το άντεχε.

Ωστόσο, όταν ο αδελφός της είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, κάτι την ξύπνησε μέσα της και ένιωσε ότι θα μεγαλώσει και δεν θα έχει κάνει πραγματικά αυτό που αγαπάει.

«Είναι λυπηρό να περνάει η ζωή σου και να μην κάνεις αυτό που σου αρέσει. Εγώ είπα θα κάνω αυτό που μου αρέσει επάγγελμα. Ήμουν 27 ετών, ήξερα τι ήθελα να κάνω πήγα σε μια σχολή μαγειρικής. Τώρα είμαι 35 χρονών, σε αυτά τα εφτά χρόνια εκτός από την μαγειρική για εμένα δεν υπήρχε τίποτα άλλο, έδωσα το 100% του εαυτού μου», δήλωσε η ίδια.

«Το φαγητό θεωρώ ότι μου έχει αλλάξει τη ζωή, μου έχει δώσει επειδή έχω περάσει δύσκολα, πράγματα που δεν είχα φανταστεί πότε ότι θα έχω, μου έχει προσφέρει τη δυνατότητα να ταξιδέψω, να γνωρίσω ανθρώπους, που δεν θα γνώριζα, να δημιουργήσω, μου έχει δώσει τις πιο δυνατές στιγμές στην ζωή μου και είμαι ευγνώμων», έχει εξομολογηθεί.

Πώς έγινε η πρώτη επαφή με τη vegan κουζίνα

Στην αρχή δούλεψε σε πιτσαρίες και σιγά σιγά σε πιο καλά μαγαζιά. Κάποια στιγμή η κολλητή της δούλευε σε ένα vegan street food στο κέντρο και της πρότεινε να πάει και εκείνη.

Αυτή ήταν η πρώτη επαφή, αφού μέχρι τότε ήταν φανατική κρεατοφάγος. Έτρωγε κρέας σχεδόν κάθε μέρα. Ο πατέρας της ήταν κτηνοτρόφος και είχαν φάρμα. Όταν ήταν μικροί με τον αδελφό της προσπαθούσαν να τον σταματήσουν και έκλαιγαν όποτε έπαιρνε κάποιο ζώο. Είχε δει πώς είναι, ήθελε να γίνει vegeterian, αλλά θεωρούσε ότι δεν μπορεί ως λάτρης του κρέατος.

Σήμερα ως vegan θεωρεί ότι είναι η καλύτερη απόφαση που έχει πάρει στη ζωή της, πλέον κοιμάται ήσυχη το βράδυ και αυτό είναι ένα τρομερό συναίσθημα. «Το να κόψω το κρέας ήταν το πιο εύκολο πράγμα, το δύσκολο ήταν τα παράγωγα του τυριά κτλ. Η μεσογειακή μας κουζίνα είναι χορτοφαγική σε μεγάλο ποσοστό και αυτό βοηθάει», εξηγεί η ίδια.

