Μάθιου Πέρι: Ο Τσάντλερ πίσω από τις κάμερες - Οι πιο αστείες στιγμές του

Ο Μάθιου Πέρι έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών και σκόρπισε παγκόσμια θλίψη με τον θάνατό του. Ο διάσημος ηθοποιός πρωταγωνιστήσε σε διάφορες σειρές και ταινίες, αλλά ο ρόλος του Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά «Τα Φιλαράκια» είναι εκείνος που τον ξεχώρισε και τον καθόρισε, ήταν ο ρόλος που θα μείνει χαραγμένος στο μυαλό όλων των θαυμαστών του.

Ο Τσάντλερ Μπινγκ του Μάθιου Πέρι είναι αναμφισβήτητα το πιο φλύαρο μέλος της εξάδας των «Friends». Στην πραγματικότητα, μερικές φορές οι ατάκες του είναι τόσο απαιτητικές που ακόμα και ο ίδιος ο ηθοποιός δεν μπορούσε να τις «βγάλει».. Κάτι τέτοιο συνέβη στα γυρίσματα του επεισοδίου 14 της 2ης σεζόν με τίτλο «The One with the Prom Video».

Το επεισόδιο θεωρείται ένα από τα καλύτερα των «Friends», που περιλαμβάνει μια σειρά από εμβληματικές στιγμές των πρωταγωνιστών, οι οποίες περιστρέφονται γύρω από το ομώνυμο βίντεο που οδηγεί σε μια καθοριστική εξέλιξη στη σχέση μεταξύ της Ρέιτσελ (Jennifer Aniston) και του Ρος (David Schwimmer).

Δεδομένου ότι ο Τζόι (Matt LeBlanc) εισπράττει πλέον χρήματα από τον ρόλο του στο «Days of our Lives» λόγω του ρόλου του ως Dr. Drake Ramoray, θέλει να προσφέρει κάτι στον Τσάντλερ, αφού λίγο-πολύ τον έκλεβε κατά τη διάρκεια των λιγότερο κερδοφόρων περιόδων του ως ηθοποιός. Δυστυχώς, το δώρο στο οποίο καταλήγει ο Τζόι είναι ένα ογκώδες χρυσό βραχιόλι που ο Τσάντλερ αμέσως μισεί, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να φοράει από φόβο μήπως πληγώσει τα αισθήματα του καλύτερου του φίλου, Τζόι. Αφού διάφορα πράγματα πάνε αναμενόμενα στραβά, ο Τσάντερ νομίζει ότι έχασε το βραχιόλι και πρέπει να το αντικαταστήσει, πληρώνοντας μάλιστα χρήματα από την τσέπη του.

Όταν η Φοίβη (Lisa Kudrow) προσπαθεί να φτιάξει το κέφι του Τσάντλερ, εκείνος απαντά με μια απογοητευμένη μίνι-ομιλία στη μέση του Central Perk. Ωστόσο, αυτή η φαινομενικά εύκολη και τυπική στιγμή της απογοήτευσης του Τσάντλερ δεν ήταν τόσο εύκολο να κινηματογραφηθεί όσο φαινόταν, και το τελικό αποτέλεσμα είναι μια σειρά από όλο και πιο παράλογα bloopers όπου ο Μάθιου Πέρι χάνει τη μια λέξη μετά την άλλη. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά αστείο.

Κάθε μεμονωμένη στιγμή σε αυτή τη σειρά από γκάφες δεν είναι απαραίτητα διασκεδαστική από μόνη της - είναι απλά ο Μάθιου Πέρι που κάνει λάθος μια λέξη εδώ, μια άλλη εκεί και υπονοεί κατά λάθος ότι αντικατέστησε τον Τζόι αντί για το βραχιόλι. Ωστόσο, όταν τα βλέπεις στη σειρά, μετατρέπονται σε μια μακρά σειρά από διασκεδαστικά bloopers που οδηγούν σε μια απροσδόκητη ατάκα. Όταν ο Τσάντλερ φτάνει τελικά στον πάγκο της καφετέριας και η Ρέιτσελ αναπηδά πίσω του, τότε η Τζένιφερ Άνιστον αμέσως ξεσπά σε γέλια, πράγμα που κάνει και τον Μάθιου Πέρι να τα χάσει.

Αυτή η αξιαγάπητη σεκάνς δεν είναι μόνο μια απόδειξη για το πόση δουλειά έκανε ο Πέρι για να δημιουργήσει έναν από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες της τηλεόρασης.

Η σκηνή με το pivot που δεν θα ξεχάσει κανείς

Το blooper της περίφημης σκηνής του «pivot» στο επεισόδιο της 5ης σεζόν «The One with the Cop» είναι μια άλλη ωραία στιγμή όπου πολλά μέλη του βασικού καστ συμβάλλουν στην διασκεδαστική αποτυχία. Όταν ο Ρος, η Ρέιτσελ και ο Τσάντλερ προσπαθούν να ανεβάσουν τον καναπέ της πρώτης σε μια στενή σκάλα, μια από τις θρυλικές κραυγές του Ρος «Pivot» κάνει αυτό που πιθανώς θα έκανε και στην πραγματική ζωή: προκαλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους να ξεσπάσουν σε τόσο έντονο γέλιο που μετά βίας μπορούν να λειτουργήσουν.

Οι αστείες στιγμές του Μάθιου Πέρι με την Κόρτνεϊ Κοξ

Αρκετά είναι τα bloopers όμως ανάμεσα στον Τσάντλερ Μπινγκ (Μάθιου Πέρι) και την καλή του φίλη και μετέπειρα σύντροφο και σύζυγό του, Μόνικα Γκέλερ (Κόρτνεϊ Κοξ).