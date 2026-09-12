Μαζωνάκης: Ένα ζεϊμπέκικο στη μνήμη του - «Είπαμε μια φορά να σου αφιερώσουμε εμείς ένα», είπε η Καραμήτρου

Υπό τη μουσική υπόκρουση του τραγουδιού «Ώρες Μικρές» ξεκίνησε η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» με τον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμήτρου. Μια τετραμελής ομάδα χορευτών ντυμένοι με κοστούμια χόρεψαν ένα το ζεϊμπέκικο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ως φόρο τιμής.

«Καλημέρα, κυρίες και κύριοι! Εμείς σήμερα με τον Γιώργο σκεφτήκαμε πολύ πώς να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη χορέψαμε πολλά ζεϊμπέκικα πάνω στην πίστα. Είπαμε λοιπόν μια φορά, ρε Γιώργο, να σου αφιερώσουμε εμείς ένα ζεϊμπέκικο και να μας βλέπεις από κει πάνω», είπε η Μίνα Καραμήτρου.

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«Ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης που σεβόταν τους υπόλοιπους συναδέλφους του και αυτό φαινόταν πάνω στην πίστα. Έξω από το νυχτερινό κέντρο θυμάμαι να κερνάει τα παιδιά που περίμεναν να τον δουν. Μια υπόθεση όμως που δυστυχώς εξελίχθηκε σε αστυνομική και δικαστική και βαθιά κοινωνική», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

«Ένας μεγάλος καλλιτέχνης που τα έζησε όλα στο κόκκινο: την επιτυχία, τη δόξα, τα χρήματα και την αγάπη από το κοινό αλλά και πάθη του, τα λάθη του. Μια μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Καλό παράδεισο, που λέμε, να είσαι καλά εκεί ψηλά», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιώργος Γρηγοριάδης.