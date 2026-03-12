Με δάκρυα στα μάτια ο Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαρίνο: Το δημόσιο «ευχαριστώ»

Με δάκρυα στα μάτια εμφανίστηκε ο Τάκης Ζαχαράτος, καθώς μίλησε για τον Γιώργο Μαρίνο, τονίζοντας πως ο ίδιος αποτελεί ένα εγχειρίδιο τέχνης που θα πρέπει να διδάσκεται στις δραματικές σχολές.



Ο καλλιτέχνης, καθώς βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του «Πρωινού» την Πέμπτη 12 Μαρτίου είπε ένα δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιώργο Μαρίνο για όσα έζησε δίπλα του, εμφανώς συγκινημένος, και περιέγραψε στιγμές που πέρασαν μαζί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στη «Μέδουσα».



«Θεωρώ ότι είναι τεράστια απώλεια το φευγιό ενός τόσο μεγάλου καλλιτέχνη. Άνοιξε ο δρόμος για όλους τους επόμενους, έσκαψε βουνά για να κάνει τη λεωφόρο που λέγεται Γιώργος Μαρίνος. Πιστεύω ότι είναι ένα εγχειρίδιο της τέχνης που θα πρέπει να διδάσκεται στις δραματικές σχολές για τη δύναμή του, την αλήθεια του, την αξιοπρέπειά του και πάνω από όλα την ειλικρίνειά του», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Σε μια εποχή που δύσκολα οι άνθρωποι δεν εξομολογούνται τις σκληρές αλήθειες, ήταν και εκεί πρωτοπόρος. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω, να με καλέσει στη "Μέδουσα" για να συνεργαστούμε και αυτό είναι αφορμή ενός σεναρίου που έχω γράψει για τη σχέση μας, που κάποια στιγμή ήθελα να γίνει ταινία ή παράσταση στο θέατρο. Έμεινα στο καμαρίνι του για να μου κάνει μία εξομολόγηση πολύ μεγάλη για τη ζωή του. Με ρωτούσε για τη ζωή μου και μου έδωσε πάρα πολλές συμβουλές.

Δεν θα τον αντικαταστήσει κανένας ποτέ. Είναι -δεν θα πω ήταν- γιατί ήρθε με λάμψη, ταλέντο, ομορφιά και τύχη. Συνάντησε σπουδαίους δάσκαλους. Μάθαινα τα νέα του και ποτέ δεν τα δημοσιοποίησα γιατί είναι δικά του. Θα μείνω στη σπουδαία κληρονομιά που αφήνει σε όλους μας. Σε ευχαριστώ και μπράβο σου».