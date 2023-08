«Με έφτυσε»: Το παράπονο της Ανθής Βούλγαρη από τον Στέφανο Κασσελάκη

Το πρωί της Πέμπτης (31/8) η Ανθή Βούλγαρη εξέφρασε στον αέρα της εκπομπής, «Κοινωνία Ώρα Mega», το μεγάλο παράπονο που έχει από τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, λέγοντας:

«Με έχει στεναχωρήσει ο κύριος Κασσελάκης. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Θα το αποκαλύψω τώρα. Τον πήρα τηλέφωνο, το κλείνει και μου στέλνει ένα μήνυμα "Can I call you back?" και του γράφω "Of course" και του εξηγώ είμαι η Ανθή Βούλγαρη από το Mega».

«Περίμενα όλη ημέρα πάνω από το κινητό… τίποτα. Πουθενά ο Κασσελάκης με έφτυσε. Αυτό ακριβώς έγινε. Πότε θα με πάρει; Εδώ δεν προλαβαίνει από τα γυρίσματα», είπε στη συνέχεια η Ανθή Βούλγαρη.

Από πλευράς του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε:

«Η αλήθεια είναι πως είναι ένας πολιτικός ο οποίος όποτε τον καλούσαν, ήταν διαθέσιμος και τώρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις κλήσεις γιατί όλος ο κόσμος θέλει να τον δει, να τον καλέσει στις εκπομπές».

«Κύριε Κασσελάκη, αυτό το υπέροχο πλάσμα σας έστειλε ένα μήνυμα. Είναι δυνατό να του απαντάτε "θα σε πάρω αργότερα;"», είπε ο δημοσιογράφος με χιούμορ.

«Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα σου απαντήσει», σχολίασε στη συνέχεια η Ανθή Βούλγαρη με μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού.