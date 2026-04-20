Το μεγάλο τουρκικό χιτ που θα «ελληνοποιήσει» ο ΑΝΤ1 - Πότε έρχεται στο κανάλι

Τρεις με τέσσερις σειρές σκοπεύει να λανσάρει στην αρχή της επόμενης σεζόν ο ΑΝΤ1. Το «Ντέρτι», μια νέα δραματική σειρά με τίτλο «Σπιλιάδες» που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου η οποία θα έχει και την επιμέλεια του σεναρίου της σειράς σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαβασιλείου (σκηνοθετεί φέτος το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν), μια κωμωδία αλλά και μια ακόμη δραματική σειρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, ο ΑΝΤ1 εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να «ελληνοποιήσει» μια τούρκικη σειρά η οποία για τρεις σεζόν έκανε τεράστια επιτυχία στη γειτονική χώρα. Πρόκειται για το «Ask Ve Mavi» («Μπλε έρωτας») που διεθνώς «ταξίδεψε» με τον τίτλο «Love and Hate». Η σειρά προβλήθηκε για τρεις τηλεοπτικές σεζόν από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΤV (2016 – 2018) κάνοντας σερί ρεκόρ τηλεθέασης.

Το «Aşk ve Mavi» αφηγείται μια έντονα δραματική ιστορία αγάπης, εκδίκησης και οικογενειακών μυστικών. Στο κέντρο της πλοκής βρίσκεται ο Ali, ένας άντρας που αποφυλακίζεται έπειτα από 12 χρόνια για έναν φόνο που δεν διέπραξε. Κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής του είχε γνωρίζει μέσω αλληλογραφίας τη Mavi, με την οποία ανέπτυξε μια ρομαντική σχέση. Όταν βγαίνει από τη φυλακή, την παντρεύεται χωρίς να γνωρίζει την αληθινή της ταυτότητα.

Η Mavi τον προσέγγισε με έναν σκοπό: Πιστεύει ότι ο Ali είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του αδελφού της και σχεδιάζει να τον εκδικηθεί. Παρά την αρχική της αποφασιστικότητα, αρχίζει να αμφιβάλλει όταν ανακαλύπτει στοιχεία που δείχνουν ότι ο Ali ίσως είναι αθώος. Παράλληλα, η οικογένεια του Ali αποδεικνύεται γεμάτη μυστικά, ίντριγκες και συγκρούσεις, που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Καθώς η αλήθεια για το παρελθόν αποκαλύπτεται σταδιακά, η σχέση του ζευγαριούδοκιμάζεται συνεχώς. Η Mavi βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στην επιθυμία για εκδίκηση και στα πραγματικά της συναισθήματα. Εφόσον δοθεί το τελικό «πράσινο φως» η παραγωγή θα υλοποιηθεί από την εταιρία Primavisione και θα ενταχθεί στο καθημερινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.