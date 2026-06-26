Μελέτης Ηλίας: «Η μάνα μου δεν μου είχε αγοράσει αθλητικά, και είχα ανεβάσει πυρετό»

Με αφορμή τη σχέση του με τα παιδιά του και την τωρινή του οικονομική κατάσταση, ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας περιέγραψε ένα απίστευτο περιστατικό από την παιδική του ηλικία.

Μιλώντας στο Στούντιο 4, αρχικά άρχισε να περιγράφει πόσο διαφορετική είναι η πρόσβαση των παιδιών του σε αγαθά όπως ρούχα, σε σχέση με αυτή που είχε εκείνος ως παιδί.

Και θυμήθηκε τότε ένα απίστευτο «πείσμα» που είχε κάνει στη μητέρα του, απλά για να του πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια:

«Έχω κάνει πυρετό, κανονική ψυχοσωματική αντίδραση γιατί είδα ένα ζευγάρι με αερόσολες στη βιτρίνα, και μου είπε η μάνα μου "όχι αυτά, δεν μπορώ να σου τα πάρω", και το βράδυ έκανα πυρετό. Την επόμενη ημέρα μού τα πήρε».