Τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε ο ΑΝΤ1 έβγαλε το «Κωνσταντίνου και Ελένης» από τη μεσημεριανή του ζώνη τις καθημερινές - σπάζοντας σερί δεκαετιών, χωρίς υπερβολή - και μεταφέροντάς τη τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου, καθώς επίσης, ανήμερα τις αργίες.

Η παραπάνω αλλαγή στον προγραμματισμό του σταθμού δεν άρεσε καθόλου στους φαν της σειράς, οι οποίοι έδειξαν αμέσως τη δυσαρέσκειά τους μέσα από σχετικά σχόλια στα social media και φαίνεται ότι τα παράπονα δεν πέρασαν απαρατήρητα.

Από χθες (6/7) λοιπόν ο ΑΝΤ1 προσφέρει καθημερινά διπλή δόση «Κωνσταντίνου και Ελένης», επαναφέροντας την κωμική σειρά των Ρώμα - Χατζησοφιά στο μεσημεριανό του πρόγραμμα στις 13:30 και δίνοντας bonus άλλο ένα επεισόδιο στην prime time ζώνη του στις 22:00, μετά από πολλά, πραγματικά πολλά χρόνια.

Ναι, σωστά διάβασες, φέτος το καλοκαίρι η Ελένη Βλαχάκη και ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός θα μας κρατάνε συντροφιά με τους καυγάδες τους και τα βράδια, κάτι που είχε να γίνει εδώ και 20 χρόνια περίπου, με την ιστορία να ξεκινάει και πάλι από την αρχή χθες Δευτέρα (6/7) με την προβολή του πρώτου επεισοδίου στο οποίο Ελένη και Κωνσταντίνος μαθαίνουν για το μπέρδεμα με τις δύο διαθήκες χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει στη συνέχεια.

Εδώ που τα λέμε ούτε οι ίδιοι οι συντελεστές του «Κωνσταντίνου και Ελένης» δεν περίμεναν τέτοια επιτυχία και τόσες αμέτρητες nonstop επαναλήψεις για τόσα πολλά χρόνια όταν έκανε πρεμιέρα η σειρά στα late '90s.

Άλλωστε και η ίδια η Ελένη Ράντου έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της στο παρελθόν πως στις αρχές της η σειρά αντιμετωπιζόταν σαν outsider.

Να αναφέρουμε ακόμα πως το Κωνσταντίνου και Ελένης θα συνεχίσει να προβάλλεται και τα Σαββατοκύριακα στις 16:45 με διπλό επεισόδιο, όπως γινόταν όλο τον χειμώνα που μας πέρασε.

Τα Εγκλήματα στη late night ζώνη του ΑΝΤ1 - Τι ώρα παίζεται η σειρά

Και μιας και είπαμε για outsider, άλλη μια λατρεμένη σειρά του ΑΝΤ1, η οποία στις αρχές της σχεδόν «κόπηκε» προτού τελικά απογειωθεί στους πίνακες τηλεθέασης και γίνει μία από τις πλέον «κλασικές» του σταθμού, αλλά και γενικότερα της ελληνικής τηλεόρασης, τα «Εγκλήματα» έχουν βρει επίσης μια θέση στη late night ζώνη του ΑΝΤ1.

Η μαύρη κωμωδία του Λευτέρη Παπαπέτρου παίζεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 24:00 τα μεσάνυχτα, με το πρώτο επεισόδιο, το οποίο μας σύστησε την πιο διαφορετική παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, να προβάλλεται χθες Δευτέρα (6/7) από τον ΑΝΤ1.

Κορίνα, Σωσώ, Αλέκος, Φλώρα, Αχιλλέας, Μιχαλάκης, Μάχη και Αριστείδης επανήλθαν στην οθόνη μας σε μεγάλα κέφια και κάτι μας λέει ότι θα κερδίσουν και πάλι τους... ξενύχτηδες τηλεθεατές, όπως είχε γίνει τον χειμώνα και με τους Απαράδεκτους που έπαιζαν μετά τα μεσάνυχτα στο Mega.