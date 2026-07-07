Η τηλεθέαση της σεζόν και τo καλοκαιρινό πρωινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1

Ολοκληρώθηκε η πιο δύσκολη ίσως τηλεοπτική σεζόν της τελευταίας δεκαετίας με τις προβλέψεις να αναφέρουν ότι θα είναι σαφώς δυσκολότερη αυτή που ακολουθεί. Ο Alpha από το διάστημα 22 Σεπτεμβρίου 2025 έως και 30 Ιουνίου 2026 ήταν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης της Nielsen Audience Mesurement το κανάλι έκλεισε τη σεζόν στο σύνολο του πληθυσμού με 13,9% και ακολούθησε με διαφορά μιας μονάδας το Mega στο 12,9%.

Στην 3 η θέση βρέθηκε ο Ant1 9,9% και στην τέταρτη σε πολύ μικρή απόσταση ο ΣΚΑΪ με 9,5%. Ακολούθησε το STAR με 8,6%, το Open με 5,7% και η ΕΡΤ1 με 4,5%). Ελαφρώς διαφορετική η εικόνα στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18–54 με τον Alpha και πάλι στην πρώτη θέση με 12,7% το Mega να ακολουθεί με 11,5% ωστόσο σε αυτή την κατηγορία κοινού το STAR να ανεβαίνει στην 3 η θέση με 9,3%, ο ΑΝΤ1 να καταλαμβάνει την 4 η με 8,8%, και ο ΣΚΑΪ να ακολουθεί στην 5 η θέση με 7,1%. Το Open έκλεισε με 4%, και το Πρώτο Κανάλι της Δημόσιας Τηλεόραση με 3,5%.

Ενεργοποιεί το καλοκαιρινό πρωινό ο ΑΝΤ1

Η άφιξη του Βασίλη Παπαδρόσου στη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ με την παραμονή φυσικά της Άρτεμις Δήμου στην ηγεσία της ενημέρωσης του τηλεοπτικού σταθμού έφερε αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά στη λειτουργία του ενημερωτικού τομέα του καναλιού του Αμαρουσίου με κυρίαρχο στόχο την ενίσχυσή του.

Έτσι μετά τις 20 Ιουλίου προγραμματίζεται να βγει στον «αέρα» του καναλιού αμιγώς ενημερωτική εκπομπή με ίσως κάποια πιο χαλαρά θέματα προς το τέλος της με το δίκτυο να επιστρέφει σε μια τακτική που είχε να εφαρμόσει πολλά χρόνια.

Για την παρουσίαση το πρώτο χρονικό διάστημα ακούγεται έντονα το όνομα του οικονομικού συντάκτη Νίκου Ρογκάκου ο οποίος στο παρελθόν παρουσίαζε την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου «Πρωινοί τύποι» μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο δημοσιογράφος θα έχει ενισχυμένη παρουσία στις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ΑΝΤ1 της επόμενης σεζόν.

Μετά η σκυτάλη πιθανόν να περάσει στην Άννα Λιβαθυνού η οποία συνεχίζει να έχει ενεργό συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 παρά την αποχώρησή της από το «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ για την παρουσίαση ακούγεται και το όνομα του φετινού παρτενέρ του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα» Στέφανου Σίσκου. Ως γνωστόν ο πολιτικός συντάκτης μεταγράφηκε μεσούσης της σεζόν στον ΑΝΤ1 για να αντικαταστήσει στο «Καλημέρα Ελλάδα» την Άννα Λιβαθυνού.

Όλο αυτό θα λειτουργήσει και ως «πρόβα» για το φθινοπωρινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που έχει αποφασίσει την ενίσχυση όλων των ενημερωτικών του προϊόντων με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παρεμβατικότητας του δικτύου.