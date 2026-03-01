Έναν απρόσμενο… επισκέπτη είχαν οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ στον «αέρα» εκπομπής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όταν μια μαύρη γάτα αποφάσισε να κάνει την εμφάνισή της στο πλάνο.

Την ώρα που η Χριστίνα Βίδου παρουσίαζε την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν και τον θάνατο του Χαμενεΐ, πραγματοποιούσε συνδέσεις μέσω «παραθύρων» με καλεσμένους.

Σε ένα από αυτά τα παράθυρα, μια μαύρη γάτα εμφανίστηκε ξαφνικά, περνώντας αθόρυβα και με αργά βήματα μπροστά από τη δημοσιογράφο.

Η απρόσκλητη «επισκέπτρια» διέσχισε το πλάνο με απόλυτη ηρεμία, ενώ η δημοσιογράφος διατήρησε την ψυχραιμία της, χωρίς να διακόψει τη ροή της εκπομπής.

Ωστόσο, χωρίς να γνωρίζουμε αν πρόκειται για την ίδια μαύρη γάτα, δεν είναι η πρώτη φορά που «εισβάλει» στο στούντιο του Φαλήρου. Τουλάχιστον άλλες δύο φορές στο παρελθόν την ώρα ζωντανής εκπομπής ήταν στο στούντιο παίζοντας, τραβώντας την προσοχή των παρουσιαστών.