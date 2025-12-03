Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ τα επεισόδια 16, 17, 18 της σειράς του Mega

Η δραματική σειρά του Mega, «Μια Νύχτα Μόνο», με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο, συνεχίστηκε αυτή την εβδομάδα με τρία νέα επεισόδια, 16 - 17 - 18, τα οποία προβλήθηκαν από Κυριακή (30/11) έως Τρίτη (2/12) και χάρισαν όχι μόνο υψηλή τηλεθέαση στον σταθμό, αλλά και πρωτιές.

Αναμφίβολα ένα από τα ατού της σειράς είναι η χημεία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο, κάτι που είχε φανεί ήδη από την εποχή που συμπρωταγωνιστούσαν στον Σασμό του Alpha.

Εάν χάσατε ή θέλετε να ξαναδείτε κάποιο από τα επεισόδια 16 - 17 - 18, μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 16

Ο Σταύρος, μετά την ανακοίνωση του Οδυσσέα ότι έκανε πρόταση γάμου στην Αρετή, γίνεται ράκος και τον προειδοποιεί πως αν εκείνη αρνηθεί, θα τη διεκδικήσει με κάθε τρόπο.

Εν τω μεταξύ, ο Νταγιάννος, πάνω από τον τάφο του γιου του, θα αντικρίσει για πρώτη φορά τον εγγονό του και θα λυγίσει, ζητώντας συγχώρεση από την Αρετή, που θα του δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο.

Από την άλλη, η Άσπα αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί τη νεογέννητη κόρη της. Παράλληλα, η επαγγελματική πρόταση του Σταύρου στην Αρετή θα είναι ένα ακόμα χαστούκι για την Ελένη, που θα τη ρίξει στα τάρταρα.

Και τέλος, η εξαφάνιση της Τάνιας και του Πετράκη θα ρίξει την Αρετή στην αγκαλιά του Οδυσσέα.

Για να δείτε το επεισόδιο 16, το οποίο προβλήθηκε την Κυριακή (30/11), πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στο Web TV του Mega.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 17

Η Αρετή ευχαριστεί τον Οδυσσέα που τη βοήθησε να βρει τον Πετράκη, ενώ ο Σταύρος ακούει με έκπληξη την πρόταση μιας αντίπαλης εταιρείας που αφορά στο πρόσωπο της Αρετής.

Η επίσκεψη του εκπρόσωπου του συλλέκτη στην γκαλερί αναστατώνει τον Πωλ και την Αννέζα όσο η Μιρέλλα βρίσκει τρόπο να μπει μέσα στην ERGAN, κάτι που φέρνει την σχέση της με την Ελένη στα άκρα.

Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση στην Αρετή να φέρει το παιδί στο κτήμα, για να δει από κοντά τα άλογα, ενώ η αντίδραση του Πετράκη όταν τους βλέπει να περνάνε όμορφα μαζί, προβληματίζει και τους δυο.

Για να δείτε το επεισόδιο 17, το οποίο προβλήθηκε τη Δευτέρα (1/12), πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στο Web TV του Mega.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 18

Η αναπάντεχη αντίδραση του Πετράκη ταράζει την Αρετή και γίνεται η σπίθα που θα την οδηγήσει να απορρίψει την πρόταση του Οδυσσέα.

Αντίθετα, ο Σταύρος δεν χάνει ευκαιρία να βρίσκεται στο πλευρό της, δείχνοντας αποφασισμένος να κατακτήσει τη θέση που επιθυμεί στην καρδιά της.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Σταύρου και Οδυσσέα για το «μήλο της Έριδος» φουντώνει και οι ισορροπίες κρέμονται σε μια λεπτή κλωστή.

Παράλληλα, ο Σάββας βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο σκληρή προειδοποίηση του πατέρα του, ότι αν δεν σταθεί στο πλευρό της Άσπας ως σύζυγος και στήριγμα, θα χάσει τα πάντα και θα βρεθεί κυριολεκτικά στον δρόμο.

Την ίδια στιγμή, ο Άλκης εξακολουθεί να καλύπτει τον γαμπρό του, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση προς όφελός του.

Από την άλλη, ο Οδυσσέας αρνείται να παραδοθεί∙ είναι αποφασισμένος να πολεμήσει για τον έρωτά του μέχρι τέλους. Ένα τυχαίο γεγονός, όμως, θα ανατρέψει τα πάντα και θα τον κάνει να νιώσει, πως χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του.

Για να δείτε το επεισόδιο 18, το οποίο προβλήθηκε την Τρίτη (2/12), πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στο Web TV του Mega.

Το τρέιλερ του Mega για το επεισόδιο 19

Το επόμενο νέο επεισόδιο της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο» θα προβληθεί την ερχόμενη Κυριακή 7/12 στις 21.00 στο Mega.

Το τρέιλερ του επεισοδίου είναι ήδη στον αέρα και μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια.

