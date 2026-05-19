Μια Νύχτα Μόνο: Η Αλεξάνδρα προχωρά σε μια σκοτεινή συμφωνία - Τι θα δούμε απόψε (19/5)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τρίτη (19/5) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 80ό επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται πιο κοντά από ποτέ και αρχίζουν να παραδέχονται αυτά που μέχρι τώρα κρατούσαν μέσα τους, κάνοντας ένα βήμα που αλλάζει τη σχέση τους.

Την ίδια ώρα, ο Σταύρος κάνει πρόταση γάμου στην Ελένη, αιφνιδιάζοντάς την και φέρνοντάς την μπροστά σε μια απόφαση που την ταράζει.

Η Μίνα, παγιδευμένη ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, παίρνει μια δύσκολη απόφαση και στέλνει ένα γράμμα που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Στο εργοστάσιο, τα παιχνίδια συμφερόντων γίνονται πιο επικίνδυνα, ο Νταγιάννος κινεί τα νήματα μεθοδικά και η Άσπα μπλέκεται όλο και πιο βαθιά, χωρίς να το αντιλαμβάνεται.

Και την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα προχωρά σε μια σκοτεινή συμφωνία, που μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής