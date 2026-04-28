Μια Νύχτα Μόνο: Η αποκάλυψη που θα αφήσει άφωνο τον Οδυσσέα - Τι θα δούμε απόψε (28/4)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τρίτη (28/4) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 71ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, ο Οδυσσέας πηγαίνει να ζητήσει εξηγήσεις από την Αρετή, για όσα την άκουσε να λέει η Αλεξάνδρα και η Αρετή λιποθυμάει στα χέρια του.

Η επίσκεψη της Κατερίνης στην Εύα και η ταραχή που βιώνει έχουν ολέθριες συνέπειες για την υγεία της, με αποτέλεσμα την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Ο Σάββας παίρνει επιτέλους το πολυπόθητο διαζύγιο και ετοιμάζεται να ξεκινήσει την καινούργια του ζωή με τη Μίνα, το ίδιο κι ο Άλκης που ετοιμάζεται να φύγει με την Φαίη και τα λεφτά. Τους περιμένουν όμως εκπλήξεις και τους δυο.

Ο Οδυσσέας παράλληλα με τα νέα για τη μητέρα του, μαθαίνει και για την υιοθεσία του Σταύρου, ενώ η γνωριμία του με έναν νεαρό άντρα, θα του αποκαλύψει κάτι που θα τον αφήσει άφωνο.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής