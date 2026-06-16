Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή ανακοινώνει στον Νταγιάννο ότι αποχωρεί - Τι θα δούμε απόψε (16/6)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τρίτη (16/6) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 95ο επεισόδιο της σειράς η Αλεξάνδρα με τη βοήθεια του χάκερ προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Πετράκη για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο της, ενώ η Αρετή ανακοινώνει στον έκπληκτο Νταγιάννο την απόφαση της να αποχωρήσει από την Τρίτον.

Ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι του κρύβουν σε σχέση με την Αλεξάνδρα, ενώ ο Σάββας ετοιμάζεται να παντρευτεί με τη Μίνα.

Τέλος, η Άσπα «ψήνει» τον Άλκη να ληστέψουν τον Νταγιάννο.

Μια Νύχτα Μόνο: Το τρέιλερ για το αποψινό (16/6) επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:40 στο Mega.