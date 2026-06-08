Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό της - Τι θα δούμε απόψε (8/6)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (8/6) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 90ό επεισόδιο της σειράς ο Χάρης και η Ελένη προσπαθούν να μάθουν τι είναι αυτό που έχει τρομάξει τόσο πολύ την Αρετή.

Ο Οδυσσέας στήνει μία παγίδα στην Αλεξάνδρα για να δει αν η Αρετή τού έχει πει την αλήθεια και η Μαργαρίτα βρίσκεται στο τμήμα κατηγορούμενη για κλοπή.

Στο σπίτι του Νταγιάννου, η συνύπαρξη της Μίνας και της Άσπας δεν δείχνει να λειτουργεί, ενώ ο Πωλ εκπλήσσεται δυσάρεστα μαθαίνοντας κάτι για την Εύα.

Η Αρετή συναντάει την ιδιοκτήτρια του γνωστού ξενοδοχείου αποκαλύπτοντας της τον εκβιασμό που δέχεται από την Αλεξάνδρα, ενώ αποκαλύπτει στους φίλους της το μεγάλο της μυστικό για τον τρόπο που πλήρωσε τον δότη του Πετράκη.

Μια Νύχτα Μόνο: Το τρέιλερ για το αποψινό (8/6) επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:40 στο Mega.