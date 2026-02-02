Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή προειδοποιεί τον Οδυσσέα - Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε (2/2)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (2/2) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης - Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ τα επεισόδια 26, 27, 28 της σειράς του Mega

Στο αποψινό 32ο επεισόδιο η Αρετή πλησιάζει ξανά τον Οδυσσέα, για να τον προειδοποιήσει πως ο Νταγιάννος παίζει ένα ύπουλο παιχνίδι πίσω από την πλάτη του. Η συνάντησή τους, γεμάτη ένταση και συναισθήματα, αναζωπυρώνει όσα προσπαθούν να ξεχάσουν.

Την ίδια ώρα, ο Νταγιάννος σφίγγει ακόμη περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό του γιου του, ενώ η Μαρίκα επισκέπτεται τη Μίνα για να την πείσει να βάλει τέλος στη σχέση τους.

Η Ελένη βυθίζεται ξανά στο αλκοόλ, ο Χάρης προσπαθεί να τη συγκρατήσει και την ώρα που όλοι παλεύουν με τα δικά τους αδιέξοδα, μια εκκωφαντική έκρηξη στο εργοτάξιο θα ανατρέψει τα πάντα.

Διαβάστε επίσης - Μία Νύχτα Μόνο: Ολόκληρο το τραγούδι της σειράς του Mega στην πρώτη εκτέλεση από τη Δήμητρα Γαλάνη

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το επεισόδιο 32

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου,

Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα (2/), Τρίτη (3/2), Τετάρτη (4/2) και Πέμπτη (5/2) στις 21.00 στο Mega.