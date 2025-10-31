Μία Νύχτα Μόνο: Ολόκληρο το τραγούδι της σειράς του Mega στην πρώτη εκτέλεση από τη Δήμητρα Γαλάνη

Πρεμιέρα το Σάββατο (1/11) στις 21:00 με διπλό επεισόδιο για την πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρη Λάλο, δύο ηθοποιούς που το τηλεοπτικό κοινό λάτρεψε μαζί μέσα από τον «Σασμό» του Alpha ως Βασιλική και Μαθιό.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο X οι φαν τους είχαν δημιουργήσει το hashtag #vasilikos, το οποίο πολλές φορές τρένταρε εξίσου «δυνατά» με το αντίστοιχο hashtag του Σασμού κατά τη διάρκεια προβολής του εκάστοτε επεισοδίου, ενώ ακόμα και τώρα το περιλαμβάνουν σε tweets για τους δύο ηθοποιούς εν όψει της πρεμιέρας του «Μια Νύχτα Μόνο».

Το τελευταίο διάστημα backstage φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, αλλά και τα τρέιλερ του Mega μας έχουν δώσει μια μικρή γεύση του τι θα δούμε στις οθόνες μας, αλλά ένα ακόμα στοιχείο της σειράς που έχει ξεχωρίσει είναι το ομότιτλο τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Μια Νύχτα Μόνο».

Μια Νύχτα Μόνο: Η πρώτη εκτέλεση από τη Δήμητρα Γαλάνη

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως το «Μια Νύχτα Μόνο» δεν είναι κάποιο νέο τραγούδι της αγαπημένης τραγουδίστριας, αλλά κυκλοφόρησε πριν από 21 χρόνια, το 2004 σε μουσική Δήμτηρας Γαλάνη και στίχους Μαριανίνας Κριεζή.

Τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς η Δήμητρα Γαλάνη είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Το Σ' αγαπώ Μπορεί» που περιείχε συνολικά 11 τραγούδια με το «Μια Νύχτα Μόνο» να είναι το 7ο κατά σειρά τραγούδι.

Τότε δεν είχε γυριστεί κάποιο βιντεο κλιπ με αποτέλεσμα αυτό το υπέροχο χασάπικο να μη γίνει τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό, όπως άλλες μεγάλες επιτυχίες της Δήμητρας Γαλάνη ανά τα χρόνια, αλλά τώρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι το τραγούδι κάνει δεύτερη καριέρα.

Στο επίσημο κανάλι της Δήμητρας Γαλάνη στο YouTube οι προβολές του τραγουδιού έχουν εκτοξευτεί από την ημέρα που κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς και έτσι από περίπου 22.000 έχουν ξεπεράσει πλέον τις 33.000, ενώ συνεχώς αυξάνονται.

Στη συνέχεια μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι στην πρώτη του εκτέλεση, όπως είχε κυκλοφορήσει το 2004, αφού στη σειρά ακούγεται επανεκτέλεσή του με άλλη ενορχήστρωση.

Οι στίχοι του τραγουδιού

Ήταν η μοίρα που μας ένωσε, φτωχιά

Μόνο μια νύχτα είχε, ήτανε στον άσο

Μια νύχτα μόνο σου ζητάω, μόνο μια

Όταν θα φέξει θα χαθώ και θα σε χάσω

Όπως η έρημος της νύχτας τη δροσιά



Κι αν θα με δεις στο δρόμο να με προσπεράσεις

Ποτέ στο νου σου μη με ξαναφέρεις

Κι αν θα αναφέρουν το όνομά μου, μη διστάσεις

Να πεις πως δε με ξέρεις, αγάπη μου, να πεις πως δε με ξέρεις



Δε θα τ’ αγγίξει αυτό το πάθος η σκουριά

Κάπου θα καίει, πάντα απείραχτο από τον χρόνο

Μια νύχτα μόνο κράτησε με και μετά

Σαν ένα χάδι που σου γλύκανε τον πόνο

Ας με θυμάται το κορμί σου τώρα πια



Κι αν θα με δεις στο δρόμο να με προσπεράσεις

Ποτέ στο νου σου μη με ξαναφέρεις

Κι αν θα αναφέρουν το όνομά μου, μη διστάσεις

Να πεις πως δε με ξέρεις, αγάπη μου, να πεις πως δε με ξέρεις

Οι συντελεστές της επανεκτέλεσης

Μπάσο/Κρουστά/ Πιάνο/ Πλήκτρα: Γιώργος Μπουσούνης

Κιθάρα/ Γιουκαλίλι: Δημήτρης Μπαρμπαγάλας

Ακορντεόν: Ντίνος Χατζηιορδάνου

Ενορχήστρωση: Γιώργος Μπουσούνης

Ηχογράφηση/ Μίξη: Γιώργος Γκίνης/ Γιώργος Μπουσούνης

Εργαστήριο Ήχου: ΜΟΡΦΙΚΗ ΡΟΗ