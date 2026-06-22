Μια Νύχτα Μόνο: Η επίσκεψη που θα τρομάξει την Αρετή - Τι θα δούμε απόψε (22/6)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (22/6) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 98ο επεισόδιο της σειράς όλοι στέκονται με αγωνία στο πλευρό της Αρετής, την ώρα που ο Πετράκης νιώθει πως κάτι κακό συμβαίνει και φοβάται για τη μαμά του.

Η Αλεξάνδρα εμφανίζεται στο νοσοκομείο δήθεν για να συμπαρασταθεί στον Οδυσσέα, κάτι που εξοργίζει την Ελένη.

Την ίδια στιγμή, η Άσπα περνά το τελευταίο βράδυ με τις κόρες της και συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο θα είναι να τις αποχωριστεί.

Κι ενώ η Αρετή αρχίζει να ανακτά τις δυνάμεις της σιγά σιγά, η Αλεξάνδρα κινεί ύπουλα τα νήματά της και βάζει κάποιον να την επισκεφτεί, χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν…

Μια Νύχτα Μόνο: Το τρέιλερ για το αποψινό (22/6) επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:40 στο Mega.