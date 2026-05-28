Μια Νύχτα Μόνο: Η ιδιαίτερη πρόταση της Αλεξάνδρας στον Οδυσσέα - Τι θα δούμε απόψε (28/5)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Πέμπτη (28/5) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 86ο επεισόδιο της σειράς μετά την κηδεία της Κατερίνης, η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, όμως οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.

Η Αλεξάνδρα ακόμα και μέσα σ' αυτό το κλίμα δεν χάνει ευκαιρία να πλησιάσει τον Οδυσσέα και να του κάνει μια ιδιαίτερη πρόταση.

Παράλληλα, βάζει τη Βάλια να προσεγγίσει την Αρετή, χωρίς εκείνη να φαντάζεται ότι η κίνηση αυτή θα τη φέρει αντιμέτωπη με το πιο σκοτεινό της μυστικό.

Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος συνεχίζει με πείσμα την αναζήτηση του πατέρα του, μια εξέλιξη που αρχίζει να ανησυχεί την Ελένη.

Κι ενώ ο Ορφέας πηγαίνει αποφασισμένος στην εταιρεία, για να διεκδικήσει ό,τι του ανήκει, ο Οδυσσέας του λέει κάτι που τον βάζει σε άσχημες σκέψεις.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής