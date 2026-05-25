Μια Νύχτα Μόνο: Η Μαργαρίτα λέει στον Σταύρο την αλήθεια για τον πατέρα του - Τι θα δούμε απόψε (25/5)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (25/5) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 83ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, η Αρετή με τον Οδυσσέα πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, περιμένοντας το μωράκι τους, όσο η Αλεξάνδρα βλέπει αποσβολωμένη το βιντεοληπτικό υλικό του ξενοδοχείου από εκείνη τη νύχτα και σχεδιάζει την επόμενη κίνησή της.

Η Μιρέλλα έρχεται με ανατρεπτικές πληροφορίες για το παρελθόν του Πωλ στην Ολλανδία, με την Ελένη να την αιφνιδιάζει καλώντας τον αστυνόμο.

Η Μαρίκα, όπως κι όλη η οικογένεια, αγωνιά για την κατάσταση του Νταγιάννου και έρχεται σε επικοινωνία με τον Μπακύρα, προκειμένου να μάθει ποιος τον χτύπησε.

Τέλος, η Μαργαρίτα αποφασίζει να πει στον Σταύρο την αλήθεια για τον πατέρα του.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής