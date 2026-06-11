Μια Νύχτα Μόνο: Η παγίδα του Σταύρου στην Αλεξάνδρα - Τι θα δούμε απόψε (11/6)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Πέμπτη (11/6) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 93ο επεισόδιο της σειράς η Ελένη αποκαλύπτει στον Σταύρο τα πάντα για τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας προς την Αρετή.

Ο Σταύρος στήνει παγίδα στην Αλεξάνδρα με τη βοήθεια της Αννέζας, αλλά δεν δείχνει να καταφέρνουν κάτι.

Η Αλεξάνδρα αφήνει ένα δώρο στον Πετράκη με ένα σημείωμα και καταφέρνει να τρομοκρατήσει την Αρετή για μια ακόμα φορά.

Η Μαρίκα προσπαθεί να χειριστεί την παρουσία της Άσπας στο σπίτι σε σχέση με την Μίνα και ο Νταγιάννος επιστρέφει στο εργοστάσιο ενθουσιασμένος από τις επιδόσεις του Σάββα.

Τέλος, η Μαριάννα έρχεται στην ERGAN αποφασισμένη να μιλήσει στον Οδυσσέα.

Μια Νύχτα Μόνο: Το τρέιλερ για το αποψινό (11/6) επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:40 στο Mega.