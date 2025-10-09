Μια Νύχτα Μόνο: Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρης Λάλος σε backstage φωτογραφίες από τη νέα σειρά του Mega

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια Νύχτα Μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ένα πολυπληθές καστ καταξιωμένων και νέων ηθοποιών.

Οι δύο ηθοποιοί, τους οποίους λάτρεψε μαζί ως Μαθιό και Βασιλική στον Σασμό του Alpha, πρωταγωνιστούν στη νέα δραματική σειρά του MEGA και μπορείτε να τους απολαύσετε σε backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, η σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» αφηγείται μια ιστορία γεμάτη ένταση, συναίσθημα και αλήθειες που πληγώνουν, ενώ «φωτίζει» τις πιο σκοτεινές πλευρές της ψυχής, εκεί όπου η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα και οι άνθρωποι δοκιμάζονται στα όρια της αγάπης και της ηθικής.

Είναι η ιστορία της Αρετής Τριανταφύλλου (Μαριλίτας Λαμπροπούλου), βραβευμένης αρχιτέκτονα, χήρας και μητέρας ενός οκτάχρονου παιδιού, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Απελπισμένη να εξασφαλίσει τα χρήματα για τη θεραπεία του, ζητά βοήθεια από τον Οδυσσέα Χαριτάκη (Δημήτρη Λάλο), έναν επιτυχημένο αλλά συναισθηματικά απόμακρο επιχειρηματία, «σημαδεμένο» από το παρελθόν του.

Εκείνος, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, της προτείνει ως αντάλλαγμα να περάσουν μία νύχτα μαζί. Αυτή η συμφωνία, θα σημάνει την αρχή ενός έρωτα, που κανείς από τους δυο τους δεν μπορούσε να φανταστεί.

Τα γυρίσματα της σειράς συνεχίζονται, φέρνοντας στην οθόνη συγκλονιστικές στιγμές και δυνατές ερμηνείες από έναν κόσμο, όπου οι ενοχές, τα πάθη και οι επιλογές καθορίζουν τη μοίρα των ηρώων.

Η συγκλονιστική ιστορία της «Αρετής» και του «Οδυσσέα» έρχεται σύντομα στο MEGA.

Γιατί μια νύχτα αρκεί… για να αλλάξει τα πάντα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής