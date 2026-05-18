Μια Νύχτα Μόνο: Ο Νταγιάννος μαθαίνει για την εγκυμοσύνη - Τι θα δούμε απόψε (18/5)

Ηδραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (18/5) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 79ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, ο Χάρης προσπαθεί μάταια να «ψαρέψει» την Αρετή, για το τι της είπε ο Σταύρος προκειμένου να το μεταφέρει στην Ελένη που τη ζώνουν τα φίδια, ενώ ο Σταύρος παλεύει με τους δαίμονές του, ηττημένος από το νέο της εγκυμοσύνης της Αρετής.

Ο Νταγιάννος μαθαίνει εμβρόντητος για την εγκυμοσύνη και ο Οδυσσέας μοιράζεται με την Αρετή τα όνειρα του για την οικογένεια που θα φτιάξουν.

Η Μίνα διαβάζει το γράμμα που της έχει στείλει ο Σάββας, ενώ η Αλεξάνδρα καταφέρνει επιτέλους να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον υπάλληλο του ξενοδοχείου, που είχε καταγράψει τη μοιραία νύχτα της Αρετής με τον Οδυσσέα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής