Μια Νύχτα Μόνο: Ο Νταγιάννος μαθαίνει ποιος ευθύνεται για την επίθεση στη Μίνα - Τι θα δούμε απόψε (17/3)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τρίτη (17/3) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 53ο επεισόδιο η Αρετή ακούει έκπληκτη την Ευθυμίου να της λέει ότι ο Οδυσσέας δεν ευθύνεται για την επίθεση που δέχτηκε, ενώ ο Σταύρος προσπαθεί να λογικέψει τον εαυτό του, προκειμένου να μην είναι άδικος απέναντι στην Ελένη.

Ο Οδυσσέας αποδέχεται την πρόταση της Αλεξάνδρας να βγουν έξω, ενώ ο Νταγιάννος μαθαίνει από τον Μπακύρα, ότι πίσω από την επίθεση κατά της Μίνας κρύβεται η Άσπα.

Η Αρετή νιώθει την ανάγκη να ζητήσει μία συγνώμη από τον Οδυσσέα, αλλά αυτό που αντικρίζει όταν φτάνει στο σπίτι του, την παγώνει.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής