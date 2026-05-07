Μια Νύχτα Μόνο: Ο Οδυσσέας μαθαίνει ότι η Αρετή είναι έγκυος - Τι θα δούμε απόψε (7/5)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Πέμπτη (7/5) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 75ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, η Ελένη πηγαίνει μαζί με την Αρετή στο νοσοκομείο, όπου της γίνονται εξετάσεις προκειμένου να δουν, αν έχει χάσει το παιδί.

Παράλληλα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδέψει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ προσπαθεί να πείσει τον Οδυσσέα να τα ξαναβρούν με τον Σταύρο, όταν εκείνος έρχεται να αποχαιρετίσει τη μητέρα του.

Η Αλεξάνδρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για να αγοράσει τις μετοχές του Σταύρου και ο Νταγιάννος μαθαίνει για μία ύποπτη κίνηση της Άσπας.

Ο Σάββας συνειδητοποιεί ότι η Μίνα έφυγε με τον Νικήτα και η Εύα καταφθάνει στην ERGAN μαγνητίζοντας τα αντρικά βλέμματα, περισσότερο όμως ενός από τους ιδιοκτήτες.

Τέλος ο Οδυσσέας μαθαίνει ένα μυστικό που τον συγκλονίζει.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 21.40 στο Mega