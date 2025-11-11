Μία Νύχτα Μόνο: Ο Οδυσσέας παίρνει μια νέα πρωτοβουλία - Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε Τρίτη

Η νέα σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, επιστρέφει σήμερα Τρίτη (11/11) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 8ο επεισόδιο ο Οδυσσέας, πλήρως απογοητευμένος μετά το επαγγελματικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με την Αρετή, βλέπει πως αντί να τους φέρει πιο κοντά, τους απομάκρυνε ακόμα περισσότερο.

Η Κατερίνη και η Αννέζα προετοιμάζονται για το μεγάλο φιλανθρωπικό gala για τα παιδιά με καρκίνο. Ο Άλκης τρυπώνει στο γραφείο του Σάββα, ενώ εκείνος απουσιάζει και βλέπει στον υπολογιστή του ανοιγμένο το site του κέντρου, στο οποίο εργάζεται η Μίνα με φωτογραφίες δικές της και άλλων τραγουδιστών.

Η Άσπα επισκέπτεται με τη Μαρίκα άλλον γυναικολόγο κι εκεί αποδεικνύεται πως περιμένει κορίτσι. Η Μαρίκα βλέποντας την απελπισία της, της λέει να την εμπιστευτεί, ώστε να διαχειριστεί εκείνη την κατάσταση με την οικογένεια.

Ο Οδυσσέας παίρνει πρωτοβουλία για συμφιλίωση με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο τρέφουν αισθήματα για την Αρετή -ο Οδυσσέας κρυφά, ο Σταύρος φανερά πλέον.

Η Ελένη εν τω μεταξύ ψάχνει τρόπους, για να προσεγγίσει τον Σταύρο. Παράλληλα, η Αρετή δέχεται την πρόταση του γιατρού να μιλήσει στο φιλανθρωπικό gala για τον αγώνα που έδωσε.

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το 8ο επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega