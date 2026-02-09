Μια Νύχτα Μόνο: Ο Οδυσσέας σώζει την Αρετή - Τι θα δούμε απόψε (9/2) στο νέο επεισόδιο

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (9/2) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 37ο επεισόδιο ο Οδυσσέας καταφέρνει να σώσει την Αρετή από τα χέρια του παρανοϊκού φωτογράφου, ενώ η Ελένη αποφασίζει επιτέλους να ανοίξει την καρδιά της στον Σταύρο και να του πει την αλήθεια για το παρελθόν της σε σχέση με τη Μιρέλλα.

Η Κατερίνη αναζητά τον Οδυσσέα, αλλά ο Σταύρος προσπαθεί να της κρύψει την αλήθεια. Η Άσπα αρχίζει να πιστεύει ότι είναι εφικτή η επανασύνδεση της με τον Σάββα, ενώ ο Νταγιάννος επισκέπτεται τη Μίνα στήνοντας της μία παγίδα.

Ένα μήνυμα στο κινητό του Πωλ από κάποια γυναίκα φέρνει ανατροπές.

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το επεισόδιο 37

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής