Μια Νύχτα Μόνο: Ο Σάββας αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων του - Τι θα δούμε απόψε (3/2) στο νέο επεισόδιο

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τρίτη (3/2) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Η έκρηξη στο εργοτάξιο της ERGAN φέρνει μεγάλη αναστάτωση, ενώ ένας εργάτης χαροπαλεύει. Η Αρετή βρίσκεται δίπλα στον Οδυσσέα, για να του δώσει κουράγιο.

Στο αποψινό 33ο επεισόδιο η έκρηξη στο εργοτάξιο του εμπορικού κέντρου φέρνει μεγάλη αναστάτωση στην ERGAN. Ένας από τους εργάτες χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία εντοπίζει τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό, ενώ η Αρετή βρίσκεται δίπλα στον Οδυσσέα, για να του δώσει κουράγιο.

Η Ελένη λέει στον Πωλ την αλήθεια για τον πίνακα και έρχονται ξανά σε ρήξη με την αδερφή της.

Στο σπίτι του Νταγιάννου επικρατεί αναταραχή και ο Σάββας έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων του.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 21.00 στο Mega.