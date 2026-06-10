Μια Νύχτα Μόνο: Ο Σταύρος πρόσωπο με πρόσωπο με την αλήθεια - Τι θα δούμε απόψε (10/6)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τετάρτη (10/6) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 92ο επεισόδιο της σειράς η σύγκρουση ανάμεσα στην Ελένη και την Αλεξάνδρα ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και οδηγείται σε ένα βίαιο ξέσπασμα που αφήνει σημάδια και αλλάζει τις ισορροπίες στην ERGAN, ενώ η Ελένη πιέζεται ασφυκτικά κρατώντας ένα επικίνδυνο μυστικό που δεν μπορεί πια να μείνει κρυφό.

Την ίδια στιγμή ο Οδυσσέας ζει την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό της Αρετής, αγνοώντας το παιχνίδι που στήνεται πίσω από την πλάτη του, καθώς η Αλεξάνδρα κινείται αθόρυβα και σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Αρετή, οδηγώντας τη σε ένα τρομακτικό αδιέξοδο.

Ο Σταύρος έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την πιο συγκλονιστική αλήθεια της ζωής του, όταν μια απρόσμενη συνάντηση τον φέρνει αντιμέτωπο με τον πατέρα του και τον διαλύει.

Στο σπίτι των Νταγιάννων οι ισορροπίες καταρρέουν και η Άσπα χάνει τον έλεγχο, με την ένταση να βαραίνει επικίνδυνα τα παιδιά.

Και στο φινάλε, η πίεση γίνεται ασήκωτη… το μυστικό που η Ελένη προσπαθούσε να κρατήσει θα βγει στο φως.

Μια Νύχτα Μόνο: Το τρέιλερ για το αποψινό (10/6) επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:40 στο Mega.