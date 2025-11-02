«Μια νύχτα μόνο»: Πότε θα προβληθεί το επόμενο επεισόδιο της σειράς του Mega

Με επιτυχία στέφθηκε η πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του Mega, «Μια νύχτα Μόνο» με διπλό επεισόδιο το βράδυ του Σαββάτου (1/11), αφήνοντας εξαιρετικές πρώτες εντυπώσεις στο κοινό που την παρακολούθησε. Άλλωστε το hashtag #MiaNyxtaMono ήταν από τα κορυφαία trend στο Twitter. Με την ίδια επιτυχία ολοκληρώθηκε και το τρίτο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Η σειρά που θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00, θα προβάλλει το τέταρτο επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας, (3/11), στο οποίο πρόκειται να παρακολουθήσουμε απρόσμενες επισκέψεις και επανασυνδέσεις και τσακωμούς.

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη και με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το «Μια νύχτα μόνο» ξεδιπλώνει μια συγκλονιστική ιστορία πάθους και λύτρωσης, στην οποία η ανάγκη, οι ενοχές και ο έρωτας συγκρούονται σε ένα ανελέητο παιχνίδι ηθικών ορίων

Τι θα δούμε στο τέταρτο επεισόδιο της Δευτέρας

Η Αρετή φεύγει από το ξενοδοχείο κι ο Οδυσσέας προσπαθεί να ξορκίσει τα πρωτόγνωρα αισθήματα, που ένιωσε εκείνη τη νύχτα. Η Αρετή φτάνει στο νοσοκομείο με τα χρήματα και η επέμβαση του παιδιού πραγματοποιείται με επιτυχία.

Ο Νταγιάννος φτάνει στο νοσοκομείο, με τα χρήματα, αλλά είναι πλέον αργά και η Αρετή τον διώχνει, μιλώντας του σκληρά. Η μητέρα του Οδυσσέα, Κατερίνη, εκμυστηρεύεται στην αδερφή της, Αννέζα, ότι ανησυχεί για την παράξενη συμπεριφορά του γιου της. Το ίδιο κι ο Σταύρος, που βλέπει τον Οδυσσέα αλλαγμένο. Ο ξαφνικός

Ο ξαφνικός ερχομός του Άλκη -αδερφού της Άσπας- στο σπίτι του Νταγιάννου αιφνιδιάζει την οικογένεια και ιδιαίτερα τον Σάββα, ο οποίος έχει εξωσυζυγική σχέση με την όμορφη τραγουδίστρια Μίνα και παλεύει να την κρατήσει κρυφή από την Άσπα και την υπόλοιπη οικογένεια.

Η Αρετή έρχεται σε ρήξη με τον Οδυσσέα, ο οποίος την προσβάλλει, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται τη νύχτα που πέρασε μαζί του, για να απολαμβάνει ειδική μεταχείριση. Η Αρετή του δηλώνει, ότι παραιτείται.