Μια Νύχτα Μόνο: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Αλεξάνδρα - Τι θα δούμε απόψε (23/6)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τρίτη (23/6) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 99ο επεισόδιο της σειράς η Ελένη εκμυστηρεύεται στον αστυνόμο τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας προς την Αρετή, ζητώντας του να μην αποκαλύψει τίποτα στον Οδυσσέα, ενώ η Μαρίκα παίρνει στο σπίτι της τον Πετράκη όπως την είχε παρακαλέσει η Αρετή.

Ο Οδυσσέας ζητάει από την Αλεξάνδρα να του πει τον πραγματικό λόγο που ήρθε από το νοσοκομείο, ενώ ο Λυμπέρης τής στήνει μια παγίδα αποδεικνύοντας της ότι έλεγε ψέματα για το ταξίδι της στη Μύκονο.

Ο κλοιός στενεύει πλέον πολύ για την Αλεξάνδρα, η Αρετή όμως, υπό καθεστώς τρόμου ακόμα, αποφασίζει να το σκάσει κρυφά από το νοσοκομείο.

Μια Νύχτα Μόνο: Το τρέιλερ για το αποψινό (23/6) επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:40 στο Mega.