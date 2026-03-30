Μια Νύχτα Μόνο: Στο κρατητήριο ο Οδυσσέας - Τι θα δούμε απόψε (30/3)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (30/3) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 59ο επεισόδιο ο Οδυσσέας κατηγορούμενος για τον φόνο της Ευθυμίου, περνάει τη νύχτα στο κρατητήριο. Στο βίντεο της Ευθυμίου που τον στοχοποιεί προστίθενται και τα δαχτυλικά του αποτυπώματα στην πόρτα του δωματίου, όπου έγινε ο φόνος, κάνοντας την υπεράσπιση του πλέον ακόμα δυσκολότερη υπόθεση.

Η Κατερίνη λυγίζει στην εικόνα του γιου της μέσα στο κελί και η Αλεξάνδρα φέρνει την Αρετή αντιμέτωπη με τις ευθύνες της, χρεώνοντάς της όλον αυτόν τον εφιάλτη που ζει ο Οδυσσέας.

Η Άσπα κάνει το λάθος να φέρει τον Στάθη μέσα στο σπίτι του Νταγιάννου, ενώ η Αρετή προσπαθεί να πείσει τη Ναταλία να καταθέσει όλα όσα ξέρει για τα πρόσωπα που κυνηγούσαν την Ευθυμίου στις αρχές, προκειμένου να βοηθήσουν τον Οδυσσέα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής