Μια Νύχτα Μόνο: Τα νέα για τον χαμό της Κατερίνης πέφτουν σαν κεραυνός - Τι θα δούμε απόψε (26/5)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τρίτη (26/5) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 84ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, η επίθεση στον Νταγιάννο φέρνει τα πάνω κάτω και η Μαρίκα ψάχνει απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από ό,τι συνέβη, ενώ οι υποψίες στρέφονται ευθέως στην Άσπα, πυροδοτώντας μια σφοδρή σύγκρουση.

Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα, όταν ο Οδυσσέας τής αποκαλύπτει ότι έχει επιστρέψει στην Αρετή, όμως δεν μένει με σταυρωμένα χέρια και κινείται ψυχρά, ετοιμάζοντας ένα επικίνδυνο σχέδιο.

Παράλληλα, ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με την πιο προσωπική του αλήθεια και αποφασίζει να αναζητήσει τον βιολογικό του πατέρα.

Και ενώ όλα μοιάζουν να ισορροπούν… μια απρόσμενη κλήση διακόπτει την ηρεμία της νύχτας και τα νέα για τον χαμό της Κατερίνης πέφτουν σαν κεραυνός, σκορπώντας θλίψη.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής