Μια Νύχτα Μόνο: Το τελικό τελεσίγραφο της Αλεξάνδρας στην Αρετή - Τι θα δούμε απόψε (3/6)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τετάρτη (3/6) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 88ο επεισόδιο της σειράς η ημέρα του γάμου της Ελένης πλησιάζει, αλλά τίποτα δεν είναι πραγματικά γιορτινό.

Η Αρετή ζει έναν εφιάλτη χωρίς διέξοδο, καθώς η Αλεξάνδρα την πιέζει να εξαφανιστεί, σπέρνοντας φόβο, ενώ ο Οδυσσέας παραμένει ανυποψίαστος.

Παράλληλα, η επιστροφή του Νταγιάννου φέρνει ανατροπές, η Άσπα πιέζεται και ο Σάββας με τη Μίνα καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το παιδί τους.

Η μέρα του γάμου φτάνει, μαζεύονται όλοι στο ξωκλήσι, όμως πίσω από τα χαμόγελα, παλιά τραύματα επιστρέφουν και την ίδια στιγμή η Αλεξάνδρα δίνει το τελικό τελεσίγραφο στην Αρετή, ξεκινώντας μια αντίστροφη μέτρηση, που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Μια Νύχτα Μόνο: Το τρέιλερ για το αποψινό επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα - Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:40 στο Mega.