Μία Νύχτα Μόνο: Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε Κυριακή στο Mega

Η νέα σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, επιστρέφει σήμερα Κυριακή (9/11) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 6ο επεισόδιο η Αρετή παλεύει να κρατήσει το μυστικό της κρυφό, αφήνοντας πίσω της ένα πέπλο μυστηρίου.

Διαβάστε επίσης - Μία Νύχτα Μόνο: Ολόκληρο το τραγούδι της σειράς του Mega στην πρώτη εκτέλεση από τη Δήμητρα Γαλάνη

Από την άλλη, ο Οδυσσέας, γοητευμένος και ανήσυχος, αποφασίζει να την παρακολουθήσει και βρίσκεται μια ανάσα πριν την αλήθεια. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος τού αποκαλύπτει τον έρωτά του για την Αρετή.

Η Μαρίκα, κάτω από δύσκολες συνθήκες, ετοιμάζεται για τη δική της επανάσταση. Αποφασίζει να φύγει από το σπίτι και πηγαίνει να μείνει σε ξενοδοχείο.

Ο Πετράκης βγαίνει από την εντατική και ανυπομονεί, να γυρίσει σπίτι.

Η Αρετή είναι αναγκασμένη να αναχωρήσει για Κωνσταντινούπολη, ως υπεύθυνη του έργου. Ο Οδυσσέας κανονίζει, ώστε να μην μπορέσει να τη συνοδέψει ο Σταύρος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται εκείνες τις μέρες στη Βουλγαρία.

Όταν φτάνει η Αρετή στην Κωνσταντινούπολη, δεν φαντάζεται, ότι θα έχει μια συνάντηση-έκπληξη.

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το 6ο επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής